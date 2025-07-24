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24 июля 2025 в 13:01

Карамелизированные крылышки: после такой курицы пальцы будете облизывать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Карамелизированные куриные крылышки — это хрустящее удовольствие с идеальным балансом сладости и пикантности, где золотистая корочка скрывает сочное мясо в блестящем соусе.

Рецепт: сначала обжарьте крылышки (1 кг) на сухой сковороде 15 минут до хруста, затем влейте к ним соус из 3 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. лимонного сока и 1 ч. л. молотого имбиря. Потушите под крышкой 10 минут, а затем 5 минут без крышки, пока сироп не загустеет в блестящую глазурь.

На приготовление этой курочки вы потратите совсем немного времени, но она никого не оставит равнодушным — сначала чувствуется медовый карамельный вкус, затем проявляется кисло-сладкая глубина соевого соуса, а в послевкусии — легкая острота имбиря. Подавайте с кунжутными семечками и зеленым луком — после такой курицы пальцы будете облизывать!

Ранее стало известно, как быстро и вкусно пожарить курицу с кабачками и баклажанами.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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