Минимум усилий, максимум вкуса: быстрая курица с кабачками и баклажанами

Это блюдо сочетает сочную курицу с нежными овощами, где кабачки дают легкую сладость, а баклажаны — насыщенный вкус, все пропитывается ароматом чеснока и трав. Оно готовится быстро в одной сковороде. Минимум усилий и максимум вкуса!

Рецепт: нарежьте 500 г куриного филе кубиками, обжарьте на оливковом масле до золотистости. Добавьте 1 нарезанный кубиками баклажан (предварительно посолите и промойте от горечи), 1 молодой кабачок кружочками и 1 болгарский перец полосками. Обжаривайте 5 минут, затем влейте 2 измельченных помидора или 3 ст. л. томатной пасты, разведенной в 100 мл воды. Приправьте смесью прованских трав, добавьте 3 зубчика чеснока, посолите, поперчите.

Тушите под крышкой 15 минут на медленном огне. В конце посыпьте 50 г тертого сыра и рубленую зелень. Получается ароматное рагу с мягкими овощами, нежной курицей и аппетитной сырной ноткой — идеально с гречкой или свежим хлебом.

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