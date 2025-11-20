Нашел тот самый рецепт нежных ребрышек — мясо, которое сделает простой ужин праздничным

Эти ребрышки я впервые попробовал в гостях у друга, который угостил нас своим фирменным блюдом. Мясо было настолько нежным, что буквально отваливалось от кости, а ароматный соус идеально его дополнял. Теперь это мое коронное блюдо для семейных праздников.

Для ребрышек мне нужно: говяжьи ребра (1,5 кг), соль, смесь перцев, паприка и сушеный чеснок по вкусу. Для соуса: растительное масло для жарки, лук (2 шт.), сельдерей (4 стебля), морковь (3 шт.), чеснок (4 зубчика), томатная паста (1–2 ст. л.), мука (1 ст. л.), сливочное масло (20 г), вода (1 л), соль и специи по вкусу. Ребра натираю специями и обжариваю до корочки. Отдельно пассерую лук, морковь и сельдерей, добавляю томатную пасту, муку и воду. Заливаю ребра соусом и томлю на медленном огне 2,5–3 часа под крышкой. Мясо получается невероятно мягким и ароматным.

