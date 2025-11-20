Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 09:35

Полкочана капусты и горстка муки — готовлю капустные гнезда с солнышком внутри! Простой и полезный завтрак для всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, что самое сложное в приготовлении капусты? Сделать так, чтобы ее полюбили все домочадцы! Эти капустные гнезда с яйцом стали для меня настоящим открытием. Они напоминают одновременно и хрустящие драники, и нежные оладьи, но с сочной яичной серединкой, которая делает блюдо по-настоящему сытным и завершенным. Это тот самый рецепт, который выручит, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и полезное, а времени на сложные блюда совсем нет.

Вам понадобится: 300 г молодой капусты, 5 яиц, 3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль, перец и масло для жарки. Капусту мелко нашинкуйте, посолите и немного помните руками, чтобы она дала сок. Добавьте 1 яйцо, муку, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте капустную массу порциями, формируя гнезда — делайте углубление в центре каждой лепешки. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты с одной стороны. Затем переверните, влейте в каждое гнездо по 1 яйцу, накройте крышкой и готовьте еще 3–4 минуты до желаемой степени прожарки желтка. Подавайте сразу, посыпав свежей зеленью! Эти гнезда особенно хороши со сметаной или вашим любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкусные тосты с яйцом и тунцом — обожает вся семья: готовим сытный завтрак за 10 минут
Общество
Вкусные тосты с яйцом и тунцом — обожает вся семья: готовим сытный завтрак за 10 минут
Беру пять картофелин и пучок зелени — жарю чепалгаш: нежные картофельные лепешки с тающей серединкой
Общество
Беру пять картофелин и пучок зелени — жарю чепалгаш: нежные картофельные лепешки с тающей серединкой
Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество
Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
Семья и жизнь
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
Щи из квашеной капусты томленые — раньше такие поражали даже царский двор: традиционный русский рецепт для особых случаев
Общество
Щи из квашеной капусты томленые — раньше такие поражали даже царский двор: традиционный русский рецепт для особых случаев
завтраки
рецепты
капуста
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка задушила младенца, положила в сумку и спрятала в диван
В Совфеде придумали, как ускорить строительство дорог в регионах
Еще один полк в России получил наименование «гвардейский»
«Добьет изнутри»: Захарова предупредила о рисках вступления Украины в ЕС
Российская компания продаст за 250 млрд рублей «химическое сердце» Башкирии
Россиянку отправят в колонию за госизмену
Гладков внезапно отменил все публичные мероприятия по Белгородской области
В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вспышки опасного вируса
Олень рогами убил свою хозяйку
Здание администрации в российском городе хотели поджечь коктейлем Молотова
В Пулково подправили «мозги» иностранной технике
Озвучены итоги операции «Нелегал-2025» по мигрантам
В Ростех назвали боеприпас, который уничтожает неуязвимые для дронов цели
Тысячи жителей Курской области остались без света после атаки на подстанцию
В Японии опровергли один запрет для российских самолетов
«Опасные метастазы»: в СВР указали на подъем нацизма в Европе и на Украине
В Южной Корее военный подорвался на мине
Нереально нежная курица в йогуртовом маринаде: тает во рту!
ВСУ совершили логистический «суицид» решением выйти к Красному Лиману
В ФСБ показали кадры задержания пытавшегося отравить офицера агента Киева
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.