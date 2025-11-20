Полкочана капусты и горстка муки — готовлю капустные гнезда с солнышком внутри! Простой и полезный завтрак для всей семьи

Знаете, что самое сложное в приготовлении капусты? Сделать так, чтобы ее полюбили все домочадцы! Эти капустные гнезда с яйцом стали для меня настоящим открытием. Они напоминают одновременно и хрустящие драники, и нежные оладьи, но с сочной яичной серединкой, которая делает блюдо по-настоящему сытным и завершенным. Это тот самый рецепт, который выручит, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и полезное, а времени на сложные блюда совсем нет.

Вам понадобится: 300 г молодой капусты, 5 яиц, 3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль, перец и масло для жарки. Капусту мелко нашинкуйте, посолите и немного помните руками, чтобы она дала сок. Добавьте 1 яйцо, муку, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте капустную массу порциями, формируя гнезда — делайте углубление в центре каждой лепешки. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты с одной стороны. Затем переверните, влейте в каждое гнездо по 1 яйцу, накройте крышкой и готовьте еще 3–4 минуты до желаемой степени прожарки желтка. Подавайте сразу, посыпав свежей зеленью! Эти гнезда особенно хороши со сметаной или вашим любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.