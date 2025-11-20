Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 10:33

Порнографию с годовалыми малышами изготавливали в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Санкт-Петербурге задержали группу подозреваемых в создании порнографии с годовалыми малышами, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Фотографии, сделанные не позднее 2015 года, публиковали в даркнете и на зарубежных платформах.

В квартирах подозреваемых провели обыски. У них изъяли носители информации и телефоны.

Ранее в Минске суд приговорил 37-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы за систематическое сексуальное насилие над дочерью сожительницы. Преступления совершались с 2007 по 2011 год, а раскрыты были лишь спустя 18 лет, после того как жертва в возрасте 26 лет решилась подать заявление в правоохранительные органы.

До этого бывший фитнес-тренер из Екатеринбурга получил 17 лет колонии особого режима за изнасилование несовершеннолетней девочки в Анапе. Преступление было совершено в подъезде жилого дома в июле 2024 года, причем обвиняемый уже имел судимость за аналогичное деяние.

Житель Молодечненского района Минской области предстанет перед судом за развращение школьницы. По данным источника, родители 10-летней девочки застали ее и 25-летнего мужчину на совместной прогулке. Оказалось, что они знакомы два года и на протяжении этого времени обменивались интимными фото и видео.

