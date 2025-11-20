Вкусные тосты с яйцом и тунцом — обожает вся семья: готовим сытный завтрак за 10 минут

Вкусные тосты с яйцом и тунцом — обожает вся семья: готовим сытный завтрак за 10 минут! Ищете вкусный и полезный вариант для завтрака или обеда? Эти тосты с нежным тунцом и сырной корочкой станут вашим спасением! Они сочетают в себе легкий белок, свежие овощи и аппетитную хрустящую текстуру. Идеально подходят для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом.

Разомните 160 граммов консервированного тунца (обязательно слейте жидкость), смешайте с 1–2 столовыми ложками йогурта, чайной ложкой горчицы, творожным сыром и зеленым луком. Посолите, добавьте сушеный чеснок и перец по вкусу. На ломтики хлеба (около 120 граммов) выложите слой шпината, затем тунцовую массу. Сверху посыпьте 60–80 граммами тертого сыра и сбрызните растопленным сливочным маслом. Запекайте в духовке или обжарьте на сковороде до золотистой сырной корочки. Подавайте сразу же — горячими и хрустящими!

