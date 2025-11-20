Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 09:30

Вкусные тосты с яйцом и тунцом — обожает вся семья: готовим сытный завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вкусные тосты с яйцом и тунцом — обожает вся семья: готовим сытный завтрак за 10 минут! Ищете вкусный и полезный вариант для завтрака или обеда? Эти тосты с нежным тунцом и сырной корочкой станут вашим спасением! Они сочетают в себе легкий белок, свежие овощи и аппетитную хрустящую текстуру. Идеально подходят для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом.

Разомните 160 граммов консервированного тунца (обязательно слейте жидкость), смешайте с 1–2 столовыми ложками йогурта, чайной ложкой горчицы, творожным сыром и зеленым луком. Посолите, добавьте сушеный чеснок и перец по вкусу. На ломтики хлеба (около 120 граммов) выложите слой шпината, затем тунцовую массу. Сверху посыпьте 60–80 граммами тертого сыра и сбрызните растопленным сливочным маслом. Запекайте в духовке или обжарьте на сковороде до золотистой сырной корочки. Подавайте сразу же — горячими и хрустящими!

Ранее мы делились рецептом ореховых рогаликов вместо химозных круассанов. Обалденное тесто на сливочном масле и сметане. Вкус как в лучших кондитерских.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру пять картофелин и пучок зелени — жарю чепалгаш: нежные картофельные лепешки с тающей серединкой
Общество
Беру пять картофелин и пучок зелени — жарю чепалгаш: нежные картофельные лепешки с тающей серединкой
Быстрый завтрак понравился всей семье: смешиваю баночку консервов и яйца — идеальная намазка за минуты
Общество
Быстрый завтрак понравился всей семье: смешиваю баночку консервов и яйца — идеальная намазка за минуты
Крабовые палочки вместо колбасы — эти бутерброды стали любимым завтраком нашей семьи. Всего 10 минут на готовку
Общество
Крабовые палочки вместо колбасы — эти бутерброды стали любимым завтраком нашей семьи. Всего 10 минут на готовку
Намазка из колбасного сыра — чумовые бутерброды за 5 минут! Всего 4 простых ингредиента и закуска на все времена готова
Общество
Намазка из колбасного сыра — чумовые бутерброды за 5 минут! Всего 4 простых ингредиента и закуска на все времена готова
Едим новогодние салаты и не толстеем: салат круче, чем «Мимоза», — стол на праздник без тонны майонеза
Общество
Едим новогодние салаты и не толстеем: салат круче, чем «Мимоза», — стол на праздник без тонны майонеза
завтраки
тосты
бутерброды
хлеб
тунец
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин жестко высказался о преступлениях нацистов
Россиянка задушила младенца, положила в сумку и спрятала в диван
В Совфеде придумали, как ускорить строительство дорог в регионах
Еще один полк в России получил наименование «гвардейский»
«Добьет изнутри»: Захарова предупредила о рисках вступления Украины в ЕС
Российская компания продаст за 250 млрд рублей «химическое сердце» Башкирии
Россиянку отправят в колонию за госизмену
Гладков внезапно отменил все публичные мероприятия по Белгородской области
В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вспышки опасного вируса
Олень рогами убил свою хозяйку
Здание администрации в российском городе хотели поджечь коктейлем Молотова
В Пулково подправили «мозги» иностранной технике
Озвучены итоги операции «Нелегал-2025» по мигрантам
В Ростех назвали боеприпас, который уничтожает неуязвимые для дронов цели
Тысячи жителей Курской области остались без света после атаки на подстанцию
В Японии опровергли один запрет для российских самолетов
«Опасные метастазы»: в СВР указали на подъем нацизма в Европе и на Украине
В Южной Корее военный подорвался на мине
Нереально нежная курица в йогуртовом маринаде: тает во рту!
ВСУ совершили логистический «суицид» решением выйти к Красному Лиману
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.