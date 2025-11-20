Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 13:17

В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку

Депутат Останина: семейную ипотеку необходимо расширить на всю вторичку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семейную ипотеку необходимо расширить на все вторичное жилье, заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. С таким предложением она обратилась к министру финансов России Антону Силуанову.

Надо посмотреть и дополнить список теми территориями, которых еще нет в перечне, определенном Минфином. Думаю, что это будет хорошим подспорьем. Абсолютно обязательно там, где нет новостройки, и там, где есть вторичное жилье. Даже новостройки — цены запредельные, — прокомментировала Останина.

Депутат отметила, что семейная ипотека — наиболее востребованная льготная программа в России. Она подчеркнула, что возможность приобрести жилье в новостройке сейчас есть только в 901 населенном пункте.

Ранее сообщалось, что в России до конца 2025 года могут принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Госдума планирует поднять ставку до 10–12% для семей с одним ребенком, сохранить ее на уровне 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% для семей с тремя детьми.

