Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 10:30

Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простая и вкусная выпечка к чаю!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, какой десерт может за один укус перенести вас на солнечные улицы Стамбула? Ревани — традиционный турецкий пирог, который покоряет с первой крошки! Этот нежный, пропитанный лимонным сиропом десерт напоминает райскую облачную сладость — он буквально тает во рту, оставляя послевкусие цитрусовой свежести и восточного уюта. Готовится он на удивление просто, но получается настолько изысканным, что кажется, будто его создавал настоящий турецкий кондитер.

Для пирога вам понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 1 стакан йогурта, 1/2 стакана растительного масла, 1 пакетик разрыхлителя, цедра 1 лимона. Для сиропа: 2 стакана воды, 2 стакана сахара, сок 1 лимона. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте йогурт, масло, цедру. Постепенно введите муку с разрыхлителем. Тесто вылейте в смазанную форму и выпекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистости. Пока пирог печется, сварите сироп: прокипятите воду с сахаром 10 минут, добавьте лимонный сок. Горячий пирог равномерно полейте холодным сиропом. Дайте полностью остыть и пропитаться хотя бы 4–6 часов. Подавайте, посыпав кокосовой стружкой или грецкими орехами. Этот пирог особенно хорош с чашкой крепкого турецкого кофе!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Старая зубная щетка не на помойку: секрет бывалых хозяек для безупречной чистоты
Общество
Старая зубная щетка не на помойку: секрет бывалых хозяек для безупречной чистоты
Простой способ очистки помело: просто сделайте эти надрезы и получите только сочные дольки
Общество
Простой способ очистки помело: просто сделайте эти надрезы и получите только сочные дольки
Блюдо для экономных гурманов: превращаем картошку в праздничный шедевр — секрет в крабовых палочках
Общество
Блюдо для экономных гурманов: превращаем картошку в праздничный шедевр — секрет в крабовых палочках
Полкочана капусты и горстка муки — готовлю капустные гнезда с солнышком внутри! Простой и полезный завтрак для всей семьи
Общество
Полкочана капусты и горстка муки — готовлю капустные гнезда с солнышком внутри! Простой и полезный завтрак для всей семьи
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
Семья и жизнь
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
рецепты
пироги
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работникам рассказали, как защититься от принудительного увольнения
«Русхимальянс» потребовал более 260 млн рублей со структур немецкого банка
Аналитики заявили о резком снижении поставок нефти из России
МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»
«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ
Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан
Российский офицер пытался нажиться на Черноморском флоте
6 рецептов маринованной капусты, которые вы еще не пробовали
В Госдуме хотят закрепить наличие одного символа на гербе России
Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала
Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии
Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Более 10 поездов задержались на границе двух российских регионов
В Севастополе арестовали офицера Минобороны
Погода в Москве в пятницу, 21 ноября: ждать ли снегопад и сильный мороз
Стоматолог назвала неожиданную опасность ночных перекусов
В горах Адыгеи ищут пропавшего туриста из Краснодара
Бастрыкин объяснил, кто взрастил украинских неонацистов
Лукашенко помиловал священников-католиков
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.