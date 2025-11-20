Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простая и вкусная выпечка к чаю!

Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простая и вкусная выпечка к чаю!

Знаете, какой десерт может за один укус перенести вас на солнечные улицы Стамбула? Ревани — традиционный турецкий пирог, который покоряет с первой крошки! Этот нежный, пропитанный лимонным сиропом десерт напоминает райскую облачную сладость — он буквально тает во рту, оставляя послевкусие цитрусовой свежести и восточного уюта. Готовится он на удивление просто, но получается настолько изысканным, что кажется, будто его создавал настоящий турецкий кондитер.

Для пирога вам понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 1 стакан йогурта, 1/2 стакана растительного масла, 1 пакетик разрыхлителя, цедра 1 лимона. Для сиропа: 2 стакана воды, 2 стакана сахара, сок 1 лимона. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте йогурт, масло, цедру. Постепенно введите муку с разрыхлителем. Тесто вылейте в смазанную форму и выпекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистости. Пока пирог печется, сварите сироп: прокипятите воду с сахаром 10 минут, добавьте лимонный сок. Горячий пирог равномерно полейте холодным сиропом. Дайте полностью остыть и пропитаться хотя бы 4–6 часов. Подавайте, посыпав кокосовой стружкой или грецкими орехами. Этот пирог особенно хорош с чашкой крепкого турецкого кофе!

