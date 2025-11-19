Курица еще не была такой сочной — этот маринад творит чудеса: готовлю по такому рецепту

Этот рецепт я открыл для себя, когда нужно было быстро приготовить ужин для неожиданно приехавших друзей. Маринад из простых ингредиентов, которые всегда под рукой, превратил обычную курицу в настоящее праздничное блюдо. Теперь это мой надежный способ накормить вкусно и сытно даже большую компанию без лишних хлопот.

Готовлю так: смешиваю в миске оливковое масло, сок одного лимона, томатную пасту (2 ст. л.), мелко нарезанную кинзу или петрушку, измельченный чеснок (8 зубчиков), сладкую паприку (2 ч. л.), лимонный перец (2 ч. л.) и соль по вкусу. Заливаю этим маринадом куриные голени (1 кг), оставляю немного маринада для смазывания. Мариную минимум час, а лучше всю ночь в холодильнике. Разогреваю духовку до 180 °C, выкладываю курицу на противень и запекаю 40 минут. Затем смазываю оставшимся маринадом, увеличиваю температуру до 200 °C и запекаю еще 10–15 минут до румяной корочки. Подаю с картофельным пюре и свежей зеленью.

