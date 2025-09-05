Ударные дроны центра «Рубикон» лишили ВСУ свободы маневра, пишет журнал The National Interest. По данным аналитиков, аппараты парализовали логистику, начали контролировать все маршруты и превратили все логистические линии «в дорогу смерти». Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 5 сентября?

Раскрыто, что дроны «Рубикона» сделали с логистикой ВСУ

«В результате подразделения ВСУ столкнулись с перебоями в снабжении, нехваткой топлива и боеприпасов, а также повышенной опасностью при ротации войск», — подчеркнули эксперты.

Как они отметили, операторы «Рубикона» сумели достичь мастерства, позволяющего им выполнять задачи, которые страны НАТО возлагают на воздушно-десантные войска. При этом российская армия не задействовала вертолеты или войска, указали они.

Российский боец две недели полз до позиций ВС РФ в зоне СВО

Раненый российский боец в течение двух недель самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям ВС РФ, заявил командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Ахи. По его словам, военный выжил, поскольку применял навыки, которым его обучила супруга-медик.

«Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», — отметил собеседник агентства.

ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области

Российские военные ликвидировали пункт подготовки и запуска беспилотников дальнего действия ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Цель была уничтожена с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на территории Черниговской области.

Средствами воздушной разведки Вооруженных сил РФ была обнаружена подготовка к запуску ударных беспилотников с грунтовой взлетной полосы. Расчет ОТРК «Искандер» нанес высокоточный удар по обнаруженным целям, что позволило сорвать планируемый запуск.

В ведомстве предоставили дополнительные подробности о результатах удара. По данным объективного контроля, было успешно поражено до 10 военнослужащих и восемь единиц автомобильного транспорта Вооруженных сил Украины с пусковыми установками беспилотных летательных аппаратов.

ПВО сбила 10 дронов ВСУ над российским регионом

Силы ПВО обнаружили и уничтожили 10 БПЛА в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал.

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

Военэксперт раскрыл самый быстрый способ истощить ВСУ

Уничтожение запасов топлива ВСУ — одна из главных задач российских военных, заявил капитан 1 ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии Lenta.ru. По его словам, удары по топливной инфраструктуре могут парализовать передвижение украинской техники.

Дандыкин уточнил, что ВС РФ уничтожают большое количество техники ВСУ, однако потери противника быстро восполняются за счет поставок. При этом он добавил, что украинская сторона также активно применяет дроны и наносит удары по российской технике.

Также Дандыкин призвал не строить иллюзий относительно дефицита вооружений у ВСУ. Несмотря на потери, у противника еще достаточно ресурсов для продолжения боевых действий.

