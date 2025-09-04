Военэксперт раскрыл самый быстрый способ истощить ВСУ

Уничтожение запасов топлива ВСУ — одна из главных задач российских военных, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии Lenta.ru. По его словам, удары по топливной инфраструктуре могут парализовать передвижение украинской техники.

Дандыкин уточнил, что ВС РФ уничтожают большое количество техники ВСУ, однако потери противника быстро восполняются за счет поставок. При этом он добавил, что украинская сторона также активно применяет дроны и наносит удары по российской технике.

Поэтому, на мой взгляд, главное для нас сейчас — уничтожать все, что связано с топливом. В том числе, в портах Одессы. Чтобы технике просто не на чем было ездить, — объяснил эксперт.

Также Дандыкин призвал не строить иллюзий относительно дефицита вооружений у ВСУ. Несмотря на потери, у противника еще достаточно ресурсов для продолжения боевых действий.

Действительно, танков и прочего появляется все меньше. Но пока не критично. Сейчас же у ВСУ сохраняется возможность сосредотачивать технику на определенных направлениях. Определенные проблемы могут проявиться только к концу года, — заключил Дандыкин.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия за сутки нанесла поражение транспортной инфраструктуре Украины, которая используется для снабжения ВСУ. Также ликвидированы склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.