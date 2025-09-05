Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 02:28

Около 10 беспилотников сбили над российским регионом

Гусев: в Воронежской области было уничтожено около 10 БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО обнаружили и уничтожили 10 БПЛА в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал.

Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, — написал он.

Ранее российские системы ПВО нейтрализовали 32 украинских беспилотника над Крымом и в Черном море, семь из них сбиты над полуостровом. Также российские системы ПВО за сутки нейтрализовали две авиабомбы, три реактивных снаряда HIMARS и 112 беспилотных летательных аппаратов украинской стороны.

Кроме того, системы ПВО в среду, 3 сентября, с 23:00 мск до полуночи уничтожили пять украинских БПЛА. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеской атаке подверглась территория Ростовской области, однако налет дронов ВСУ был успешно отражен.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жительница Шебекино получила баротравму в результате атаки ВСУ. Он указал, что в населенном пункте посечены кровли четырех домов.

ВСУ
Воронежская область
БПЛА
атаки
