Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 00:16

Российский боец две недели полз до позиций ВС РФ в зоне СВО

ВС РФ ВС РФ Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Раненый российский боец в течение двух недель самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям ВС РФ, заявил РИА Новости командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Ахи. По его словам, военный выжил, поскольку применял навыки, которым его обучила супруга-медик.

Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения, — отметил собеседник агентства.

Ранее ветеран специальной военной операции Константин Прохоров в беседе с NEWS.ru поделился историей о том, как лишился ноги во время боевых действий и столкнулся с тяжелой депрессией. По его словам, первоначально после ампутации он испытывал полную потерю желания жить. Ключевую роль в преодолении кризиса сыграли его сослуживцы, которые оказали необходимую поддержку.

До этого 20-летний штурмовик с позывным Малой из 61-й бригады морской пехоты Северного флота, несмотря на ранения, уничтожил троих украинских военных и взял в плен разведчика ВСУ. Боец добавил, что он воспользовался моментом перезарядки оружия противника, чтобы нейтрализовать его.

ВС РФ
военные
СВО
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная России не смогла победить Иорданию в товарищеском матче
Как разбить зимой огород на балконе своими руками в домашних условиях
В Белоруссии задержали польского шпиона
Приметы на Лупа Брусничника 5 сентября: к чему лед на лужах?
Российский боец две недели полз до позиций ВС РФ в зоне СВО
Трамп показал два особенных снимка со встречи с Путиным на Аляске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 сентября 2025 года
Почему началась блокада Ленинграда: причины и предпосылки
Смерть отца, травля, месть за унижение: как живет теннисистка Анисимова
Отец-садист из Ленобласти жестоко избил сына в лифте
Бизнесмена разрубило винтом собственной яхты на глазах у сына и друзей
В российском регионе ввели план «Ковер»
Румыния отказалась направлять войска на Украину
ЕС кинул, США ушли в сторону: Зеленский в панике после встречи в Париже
Более 100 жильцов дома с трещиной в Астрахани эвакуировали
5 сентября — Всемирный день бороды: праздник стиля и мужественности
Греф заявил о «переукреплении» рубля
«РФ уже победила»: Алаудинов о наемниках, убийстве Зеленского и целях СВО
Глава Сбербанка раскрыл, как справляется со звонками от аферистов
Счетная палата США пришла к необычным выводам о Пентагоне
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.