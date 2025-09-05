Раненый российский боец в течение двух недель самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям ВС РФ, заявил РИА Новости командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Ахи. По его словам, военный выжил, поскольку применял навыки, которым его обучила супруга-медик.

Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения, — отметил собеседник агентства.

Ранее ветеран специальной военной операции Константин Прохоров в беседе с NEWS.ru поделился историей о том, как лишился ноги во время боевых действий и столкнулся с тяжелой депрессией. По его словам, первоначально после ампутации он испытывал полную потерю желания жить. Ключевую роль в преодолении кризиса сыграли его сослуживцы, которые оказали необходимую поддержку.

До этого 20-летний штурмовик с позывным Малой из 61-й бригады морской пехоты Северного флота, несмотря на ранения, уничтожил троих украинских военных и взял в плен разведчика ВСУ. Боец добавил, что он воспользовался моментом перезарядки оружия противника, чтобы нейтрализовать его.