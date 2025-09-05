Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 05:30

Раскрыто, сколько можно сэкономить на раннем бронировании новогоднего тура

Турэксперт Ансталь: раннее бронирование экономит 15% стоимости тура на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Раннее бронирование новогоднего тура может сэкономить 15% стоимости путевки, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, также есть возможность выбрать тот отель, в который изначально планировалось поехать, поскольку места в нем еще не будут до конца разобраны.

Раннее бронирование на Новый год — это очень крутая функция, потому что сейчас есть возможность забронировать тур как минимум на 15% дешевле. Если мы смотрим какую-нибудь Кубу, 15% уже не кажутся такими маленькими в диапазоне цен. Поэтому у людей, которые забронировали тур летом, его стоимость гораздо ниже, чем у тех, кто будет бронировать уже ближе к Новому году. Лучше, конечно, позаботиться заранее о своем путешествии, так как вы в любом случае при раннем бронировании сможете выбрать именно тот отель, который хотели изначально, — пояснила Ансталь.

Ранее тревел-эксперт Игорь Синельников рассказал, что Сергиев Посад и Истра — это отличные города Подмосковья, чтобы полюбоваться осенней природой. По его словам, поездка туда обойдется недорого. Также он отметил, что самые красивые виды откроются путешественникам в окрестностях Троице-Сергиевой лавры.

Депутат Госдумы Татьяна Лобач ранее заявила, что российские путешественники этим летом начали проявлять все больший интерес к Дальнему Востоку и Иркутску. В то же время, по ее словам, перераспределился туристический поток из Анапы, благодаря чему в Крыму число отдыхающих выросло на 40%.

Раскрыто, сколько можно сэкономить на раннем бронировании новогоднего тура
