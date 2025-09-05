Раскрыто, сколько можно сэкономить на раннем бронировании новогоднего тура

Раннее бронирование новогоднего тура может сэкономить 15% стоимости путевки, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, также есть возможность выбрать тот отель, в который изначально планировалось поехать, поскольку места в нем еще не будут до конца разобраны.

Раннее бронирование на Новый год — это очень крутая функция, потому что сейчас есть возможность забронировать тур как минимум на 15% дешевле. Если мы смотрим какую-нибудь Кубу, 15% уже не кажутся такими маленькими в диапазоне цен. Поэтому у людей, которые забронировали тур летом, его стоимость гораздо ниже, чем у тех, кто будет бронировать уже ближе к Новому году. Лучше, конечно, позаботиться заранее о своем путешествии, так как вы в любом случае при раннем бронировании сможете выбрать именно тот отель, который хотели изначально, — пояснила Ансталь.

