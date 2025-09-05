Психиатр усомнился в достоверности слов Аглаи Тарасовой в суде Психиатр Исаев: адвокаты Тарасовой могли выдумать историю о родственнике

Версия о провозе гашишного масла в вейпе из-за медицинских показаний родственника, которую озвучила актриса Аглая Тарасова, является сомнительной, считает врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев. В беседе с Lenta.ru он предположил, что девушка сказала это по просьбе своих адвокатов.

Видимо, такую линию защиты подсказали адвокаты. Но она очень-очень выглядит малоправдоподобной, — сказал он.

Исаев пояснил, что версия о родственнике выглядит сомнительной с медицинской точки зрения. Каннабиноиды действительно применяются при лечении некоторых неврологических расстройств, но их эффективность остается спорной. Однако самое главное – требуется системная терапия, а не разовое применение.

Ранее Тарасовой избрали запрет определенных действий. Согласно постановлению Домодедовского суда Московской области, артистке до 3 ноября не разрешается пользоваться связью и выходить из дома в определенное время.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.