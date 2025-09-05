Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году Самыми угоняемыми машинами в России за 2025 год стали Kia, Hyundai и Renault

Самыми угоняемыми машинами в России за 2025 год стали авто марок Kia, Hyundai, Renault, BMW, Toyota и Lexus, следует из данных статистики страховых компаний. В антирейтинге в этом году также появились автомобили китайских производителей, передает Autonews.

Эксперты «АльфаСтрахования» отмечают частые угоны Hyundai, Kia и Renault. По их мнению, дело в высоком спросе на детали этих марок, что делает их привлекательными для угона и последующей разборки. В «РЕСО-Гарантия» добавили в список риска Skoda, а также китайские бренды Geely и Chery. Среди конкретных моделей лидерами по угонам стали Hyundai Creta, Nissan X-Trail, Haval F7, Renault Duster и Toyota Land Cruiser Prado.

Издание отмечает, что географически угоны по-прежнему концентрируются в Москве и Санкт-Петербурге. В 2025 году к числу проблемных регионов добавились Курская и Астраханская области, а также Удмуртская Республика. Большинство преступлений совершается ночью на придомовых парковках и днем около торговых центров.

Ранее в МВД назвали российские регионы с наибольшим числом нарушителей ПДД — это Москва, Подмосковье и Дагестан. В прошлом году там было зафиксировано наибольшее число водителей, не соблюдающих правила дорожного движения. В этих регионах выявлено свыше 2,8 млн нарушителей.