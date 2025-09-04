Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 18:03

Названы самые интересные регионы Китая, которые обязательно стоит посетить

В Китае посоветовали российским туристам посетить остров Хайнань и город Санья

Фото: Pu Xiaoxu/XinHua/Global Look Press

Турэксперты посоветовали россиянам отправиться на остров Хайнань и в город Санья, напомнив, что с середины сентября граждане РФ в составе туристических групп могут посещать территорию Китая без виз, сообщает MK.RU. По словам специалистов, в указанных регионах можно полюбоваться природными достопримечательностями, пляжами и скалами. Кроме того, Хайнань и Санья славятся производством свежих морепродуктов.

Кроме того, обязателен к посещению Шанхай. Этот город представляет собой технологичный мегаполис, где древние памятники соседствуют с современными небоскребами, подчеркнули эксперты. Стоимость перелета из Москвы в Шанхай и обратно с несколькими пересадками в конце сентября стартует от 43 тыс. рублей, а недельный тур с проживанием в четырехзвездочном отеле стартует от 165 тыс. рублей на человека.

Помимо всего прочего, стоит увидеть Пекин, который тоже соединяет старину и современность, а также удобен и дружелюбен для туристов. Туры в Пекин из российской столицы с вылетом во второй половине сентября предлагаются от 163 тыс. рублей за двоих. В стоимость включено проживание в четырехзвездочном отеле в течение семи ночей.

Ранее турагент Елизавета Чернова заявила, что помимо классических достопримечательностей Китая, обязательно стоит посетить и другие не менее интересные точки на карте этой страны. По ее словам, туристам стоит отправиться в «город будущего» Чунцин, попробовать очень острую еду в Чанше, а также посмотреть изысканную архитектуру Фынхуана.

Китай
Россия
туристы
путешествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Ушла из жизни советская актриса Лидия Пирогова
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.