Названы самые интересные регионы Китая, которые обязательно стоит посетить

Турэксперты посоветовали россиянам отправиться на остров Хайнань и в город Санья, напомнив, что с середины сентября граждане РФ в составе туристических групп могут посещать территорию Китая без виз, сообщает MK.RU. По словам специалистов, в указанных регионах можно полюбоваться природными достопримечательностями, пляжами и скалами. Кроме того, Хайнань и Санья славятся производством свежих морепродуктов.

Кроме того, обязателен к посещению Шанхай. Этот город представляет собой технологичный мегаполис, где древние памятники соседствуют с современными небоскребами, подчеркнули эксперты. Стоимость перелета из Москвы в Шанхай и обратно с несколькими пересадками в конце сентября стартует от 43 тыс. рублей, а недельный тур с проживанием в четырехзвездочном отеле стартует от 165 тыс. рублей на человека.

Помимо всего прочего, стоит увидеть Пекин, который тоже соединяет старину и современность, а также удобен и дружелюбен для туристов. Туры в Пекин из российской столицы с вылетом во второй половине сентября предлагаются от 163 тыс. рублей за двоих. В стоимость включено проживание в четырехзвездочном отеле в течение семи ночей.

Ранее турагент Елизавета Чернова заявила, что помимо классических достопримечательностей Китая, обязательно стоит посетить и другие не менее интересные точки на карте этой страны. По ее словам, туристам стоит отправиться в «город будущего» Чунцин, попробовать очень острую еду в Чанше, а также посмотреть изысканную архитектуру Фынхуана.