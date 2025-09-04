Власти Китая придумали необычное ограничение для туристов

Китайские власти ввели ограничения на длительность фотосъемки в зоне Хуанлин в уезде Уюань провинции Цзянси, сообщил mir24.tv со ссылкой на South China Morning Post. Теперь на фотографирование отводится не более минуты, чтобы избежать очередей и конфликтов между туристами.

При этом, по данным издания, ограничения применяются только в пиковые сезоны, когда поток посетителей увеличивается. Кроме того, лимит на фотосъемку установлен также и в парке Лунчжуашань. Туристам выделили всего 30 секунд на то, чтобы сделать кадр.

Ранее правительство КНР утвердило безвизовый въезд для россиян. Согласно заявлению дипломата Го Цзякуня, владельцы загранпаспортов смогут находиться в стране до месяца. Решение вступает в силу 15 сентября и будет действовать год. В то же время Российский союз туроператоров отметил, что введение безвизового режима не приведет к снижению стоимости туров в КНР.