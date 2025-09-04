Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 18:04

Россиянам назвали нетипичные достопримечательности Китая

Турагент Чернова: в Китае стоит посетить необычные города Чунцин и Фынхуан

Помимо классических достопримечательностей Китая, обязательно стоит посетить и другие не менее интересные точки на карте этой страны, сообщила NEWS.ru турагент Елизавета Чернова. По ее словам, туристам стоит отправиться в «город будущего» Чунцин, попробовать очень острую еду в Чанше, а также посмотреть изысканную архитектуру Фынхуана.

Стоит посетить Чунцин, который часто называют городом будущего из-за расположенных в нем огромных небоскребов. Прекрасный вариант — Фынхуан. Это старый город с уникальной архитектурой. Чанша — место для любителей очень острой еды и историй о Мао Цзэдуне, — сказала Чернова.

Также в Китае можно посетить национальный лесной парк Чжанцзяцзе, в котором находятся «парящие горы», и «столицу панд», город с 2300-летней историей Чэнду, отметила она.

Ранее стало известно, что с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, это решение будет действовать до 14 сентября 2026 года. Въехать без визы можно в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена.

Китай
туризм
путешествие
достопримечательности
советы
Максим Ширяев
М. Ширяев
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму в пряном маринаде
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.