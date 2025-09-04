Россиянам назвали нетипичные достопримечательности Китая

Помимо классических достопримечательностей Китая, обязательно стоит посетить и другие не менее интересные точки на карте этой страны, сообщила NEWS.ru турагент Елизавета Чернова. По ее словам, туристам стоит отправиться в «город будущего» Чунцин, попробовать очень острую еду в Чанше, а также посмотреть изысканную архитектуру Фынхуана.

Стоит посетить Чунцин, который часто называют городом будущего из-за расположенных в нем огромных небоскребов. Прекрасный вариант — Фынхуан. Это старый город с уникальной архитектурой. Чанша — место для любителей очень острой еды и историй о Мао Цзэдуне, — сказала Чернова.

Также в Китае можно посетить национальный лесной парк Чжанцзяцзе, в котором находятся «парящие горы», и «столицу панд», город с 2300-летней историей Чэнду, отметила она.

Ранее стало известно, что с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, это решение будет действовать до 14 сентября 2026 года. Въехать без визы можно в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена.