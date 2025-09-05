Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 19:17

Ученые нашли способ выявлять зависимость от лутбоксов у детей и подростков

Новый опросник yRAFFLE помогает выявлять риск игровой зависимости у подростков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ученые из Университета Плимута и Университета Вулверхэмптона создали первый инструмент для изучения причин, по которым дети и подростки покупают лутбоксы в видеоиграх, сообщает журнал BMC Digital Health. Новый опросник yRAFFLE (youth Reasons and Facilitators for Loot box Engagement) позволяет выявлять мотивацию и оценивать потенциальные риски игровой зависимости. Исследование охватило 506 человек в возрасте 10–14 лет.

Как пояснил доктор Райан Статтон, инструмент помогает впервые научно измерить факторы риска и понять уязвимость детей к игровым зависимостям. Профессор Хелен Ллойд уточнила, что покупка лутбоксов не всегда вредна, но тест помогает выявлять случаи с высокими рисками.

Анализ опросов показал, что основной мотив покупки лутбоксов — повышение удовольствия и азарта. Также значимыми факторами стали отвлечение и страх упустить выгоду, которые особенно коррелируют с признаками проблемного гейминга. Эксперты отметили, что подростки демонстрируют мотивации, что и взрослые.

Ранее психиатр Александр Федорович заявил, что постоянное пролистывание чатов стало признаком цифровой зависимости. Он отметил, что чрезмерная цифровизация достигла катастрофических масштабов и разрушительно влияет на психическое здоровье человека.

зависимости
исследования
ученые
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Люберцах сдается квартира великого поэта
Эскорт, наркотики и ссоры с дочерью: как сейчас живет Дана Борисова
Смерть на линейке и труп в ночном кафе: главные ЧП недели
«Против СВО»: Мизулина вывела Крида на чистую воду
Стало известно, что Трамп тайно посылал своих разведчиков в КНДР
Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году
Шуфутинский признался, как относится к Розенбауму на самом деле
Ветеран СВО отделался штрафом за жестокое избиение тещи
Появились новые подробности о расследовании убийства генерала Кириллова
Стало известно, как конфискация активов России ударит по евро
Американист раскрыл план Трампа по «вьетнамизации» Украины
Кровь с потолка начала капать на пациентов одной больницы
Психиатр усомнился в достоверности слов Аглаи Тарасовой в суде
В ЦСКА заявили о смерти своего экс-игрока
«Энергосберегающий» танцор Булановой прокомментировал слухи об увольнении
В России опровергли слухи о поставках яиц в США
Возвращение в РФ, «Третье сентября», мнение об СВО: как живет Шуфутинский
Трампа пригласили в одну страну СНГ в «удобные сроки»
Ученые нашли способ выявлять зависимость от лутбоксов у детей и подростков
Названа граница бедности в России
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.