Ученые нашли способ выявлять зависимость от лутбоксов у детей и подростков

Ученые из Университета Плимута и Университета Вулверхэмптона создали первый инструмент для изучения причин, по которым дети и подростки покупают лутбоксы в видеоиграх, сообщает журнал BMC Digital Health. Новый опросник yRAFFLE (youth Reasons and Facilitators for Loot box Engagement) позволяет выявлять мотивацию и оценивать потенциальные риски игровой зависимости. Исследование охватило 506 человек в возрасте 10–14 лет.

Как пояснил доктор Райан Статтон, инструмент помогает впервые научно измерить факторы риска и понять уязвимость детей к игровым зависимостям. Профессор Хелен Ллойд уточнила, что покупка лутбоксов не всегда вредна, но тест помогает выявлять случаи с высокими рисками.

Анализ опросов показал, что основной мотив покупки лутбоксов — повышение удовольствия и азарта. Также значимыми факторами стали отвлечение и страх упустить выгоду, которые особенно коррелируют с признаками проблемного гейминга. Эксперты отметили, что подростки демонстрируют мотивации, что и взрослые.

