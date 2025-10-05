«Взошло солнце»: звезда «Гарри Поттера» отпраздновал 27 лет без зависимости Джейсон Айзекс отпраздновал 27 лет жизни без алкоголя и наркотиков

Звезда «Гарри Поттера» Джейсон Айзекс написал в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что празднует 27 лет жизни без алкоголя и наркотиков. Актер, прославившийся ролью Люциуса Малфоя, признался, что его знакомство с зависимостями началось рано: в 12 лет он попробовал алкоголь, а в 16 — наркотики.

27 лет назад в этот день взошло солнце над первыми 24 часами моей взрослой жизни, прожитыми без наркотиков и алкоголя, — поделился Айзекс.

Путь актера к свободе начался с решения провести ночь в общественной бане, чтобы удержаться от срыва. Утреннее осознание того, что он смог продержаться один день, дало ему веру в свои силы.

Ранее стало известно, что премьера сериала по мотивам «Гарри Поттера» состоится в 2026 году. Зрителей ждет семь сезонов, каждый из них будет посвящен отдельной книге писательницы Джоан Роулинг, подарившей миру историю о юном волшебнике.

Между тем появилась информация, что в сериале по «Гарри Поттеру» на роль темного волшебника Волан-де-Морта рассматривается актриса-женщина. По словам инсайдера, на пробы приглашали как мужчин, так и женщин. Этот факт вызвал вопросы у фанатов, поскольку шоураннеры ранее обещали максимально придерживаться канона оригинальной серии книг Роулинг.