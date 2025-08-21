Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Психиатр назвал признаки цифровой зависимости

Психиатр Федорович: признаком зависимости стало постоянное пролистывание чатов

Признаком цифровой зависимости является постоянное пролистывание чатов, заявил психиатр Александр Федорович. В беседе с «Радио 1» он заявил, что цифровизация в жизни достигла катастрофических пределов и разрушает человека.

Например, эти нездоровые рабочие, семейные, дружеские чатики, от которых мы якобы не можем отказаться <…> Когда мы листает каналы ради новостей. А зачем? сказал психиатр.

Ранее лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что цифровая зависимость разрушает семьи молодых россиян. В связи с этим он предложил создать в стране специальные программы и центры, которые помогут вернуть культуру живого общения.

