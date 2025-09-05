Шуфутинский признался, как относится к Розенбауму на самом деле

Российский певец Михаил Шуфутинский на премьере спектакля «Вальс-бостон» тепло отозвался о творчестве музыканта Александра Розенбаума. По словам исполнителя, сказанным в комментарии «Газете.Ru», Розенбаум является одним из самых ярких артистов как в своем жанре, так и в современной российской музыке в целом. Шуфутинский отметил, что излишние комментарии здесь не нужны.

Розенбаум — это один из ярчайших артистов как в этом жанре, так и вообще в нашей современной российской песне. Что еще можно сказать? Все другие слова излишни, — сказал шансонье.

Ранее Шуфутинский сообщил, что получил гражданство РФ еще в 2022 году. Он подчеркнул, что считает Россию своей родиной и рад быть ее частью. При этом певец отметил, что главным событием для него стал выход новой композиции «Коктебель», которую он посвятил красоте одноименного крымского поселка.

Также он признался, что во время записи песни «Третье сентября» не ожидал ее популярности. По его словам, долгое время композицию редко исполняли на концертах и почти не ставили на радио. Вторую жизнь хит получил лишь два года назад, когда к артисту обратился рэпер Егор Крид с предложением создать обновленную версию песни.