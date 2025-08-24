Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Названы самые популярные у россиян направления туризма этим летом

Депутат Госдумы Лобач: туристический поток в Крым увеличился на 40%

Крым Крым Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские путешественники этим летом начали проявлять все больший интерес к Дальнему Востоку и Иркутску, заявила в беседе с ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. В то же время, по ее словам, перераспределился туристический поток из Анапы, благодаря чему в Крыму число отдыхающих выросло на 40%.

Интересные маршруты все больше открывает Северный Кавказ, способствуя развитию экологического туризма на этом направлении. Высокий уровень бронирования в Калининградской области, — добавила депутат.

При этом развивается автотуризм: люди отправляются в поездки на своих автомобилях, так как есть места, куда другим транспортом не добраться или это слишком дорого, отметила Лобач. По ее мнению, важно совершенствовать придорожную инфраструктуру, чтобы такая поездка становилась полноценным путешествием.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что в России стоит заняться разработкой программы по предоставлению бесплатных билетов на Дальний Восток по аналогии с таиландской инициативой. Он назвал достойной внимания такую практику для развития внутреннего туризма.

