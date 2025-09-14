В Индии произошло землетрясение

В штате Ассам, расположенном на востоке Индии, произошло землетрясение магнитудой 5,9, передает EMSC. Очаг находился на глубине 10 километров.

Землетрясение произошло в 11:11 по всемирному координированному времени (14:11 по московскому времени) в 14,4 километра к востоку от города Удалгури, население которого составляет 15,9 тысячи человек. На данный момент не поступало данных о пострадавших или разрушениях.

Тем временем на Камчатке за прошедшие сутки было зарегистрировано 62 афтершока магнитудой до 7,4. Наиболее сильный из них ощущался в населенных пунктах силой до шести баллов, из-за чего была объявлена угроза цунами. Волна не достигла побережья, однако для жителей, опасающихся оставаться в домах, возобновил работу пункт временного размещения в Петропавловске-Камчатском.

До этого там же произошло землетрясение магнитудой 6,3. Сейсмическая активность была ощутима, в том числе во время посадки вертолета спасателей на склон вулкана Козельский. Сотрудники полевого отряда модернизировали сейсмическую станцию «Козельский», улучшив систему питания и добавив функции визуального контроля и удаленного управления.