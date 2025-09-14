По моде и по погоде: выбираем идеальную пару обуви на осень

По моде и по погоде: выбираем идеальную пару обуви на осень

По моде и по погоде: выбираем идеальную пару обуви на осень

Осень скоро начнет преподносить сюрпризы: днем — лужи, к вечеру — первый снег, а на утро — гололед. В такую переменчивую погоду у многих жителей средней полосы России встает главный вопрос: как выбирать осеннюю обувь, по моде или по погоде? Или, может, стоит носить с собой сразу три пары обуви — под любой метеокаприз? Давайте вместе найдем баланс между стилем и практичностью и разберемся, что важнее, модные тренды или сухие ноги?

Ищем идеальную пару

Выбрать обувь на осень — значит найти компромисс между комфортом и стилем. Главное при выборе — найти такую пару ботинок, сапог или кроссовок, чтобы в них не замерзнуть и не промочить ноги, но при этом и не выглядеть нелепо. Тут нужно обращать внимание на материал: предпочтение стоит отдать водонепроницаемой коже или мембранам.

Подошва. Выбирайте рифленую, из гибкой, но плотной резины. Она не скользит и не дубеет на холоде. ​Водоотталкивающая пропитка. Ткань или кожа должны быть обработаны для защиты от влаги. ​Утеплитель. Для взрослых — мембрана (например, Gore-Tex), которая не пропускает воду, но выводит пар. Для детей — натуральные утеплители (шерсть) и сменные стельки, так как ножки часто потеют. ​Крепления. Липучки или молнии для детей, чтобы они могли обуться самостоятельно. Для взрослых — надежная шнуровка для фиксации ноги.

Как выбрать осеннюю обувь: по моде или по погоде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стильно или практично?

Если вы часто гуляете с собакой или много ходите пешком, выбирайте модели с амортизацией и жестким задником для поддержки стопы. Для делового или спортивного стиля есть свои рекомендации.

Деловой: классические челси или ботинки на микропоре из гладкой кожи с противоскользящей подошвой.

Спортивный: высокие кроссовки или треккинговые ботинки с мембраной.

Для прогулок: непромокаемые угги или дутики с толстой подошвой.

Женщины должны помнить, что носить «шпильки» в гололед — рискованно: на льду и мокром асфальте они опасны. Остановитесь на устойчивом широком каблуке не выше 5 см из резины или полиуретана.

Детям нужна обувь с особой заботой: она должна быть теплой, легкой и не пропускать воду. Лучше выбирать ботинки с высоким берцем, чтобы грязь и снег не попадали внутрь. Удобная шнуровка или липучки помогут ребенку самостоятельно обуваться. Важно проверить, чтобы внутри был съемный утепленный вкладыш — так обувь можно будет носить и в начале, и в конце осени.

Итак, как выбрать осеннюю обувь: по моде или по погоде? Главный принцип — выбирайте по погоде, а затем ищите стильные модели, соответствующие этим условиям. Красота, как известно, требует жертв, но не надо класть на алтарь моды собственное здоровье.

Ранее мы рассказывали, как пробежать марафон, и давали советы по удобной обуви для спортивных побед.