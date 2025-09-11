Празднование Дня города в Москве
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха

Кабмин России утвердил список стран с благоприятными условиями для туристов

Правительство России утвердило перечень соседних государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов, сообщает ТАСС. В него вошли Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Отмечается, что для компаний, продающих туры в эти страны, будут действовать специальные льготы.

Отмечается, что создание данного списка предусмотрено принятым в июле 2025 года законом, который снижает финансовую нагрузку на туроператоров, продающих туры только в сопредельные государства со статусом благоприятных. В частности, теперь такие организации будут обязаны страховать свою ответственность на сумму от 500 тыс. рублей, а не от 50 млн рублей, как это было раньше.

Ранее сообщалось, что в середине осени цены на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, на Хайнане и Мальдивах заметно вырастут. Как объяснила совладелец онлайн-турагентства Надежда Яблонская, это связано с тем, что в октябре — ноябре там начинается высокий сезон.

До этого глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Вьетнам и Таиланд вошли в шестерку стран, откуда в РФ приезжает наибольшее количество туристов. Лидирует в этом списке КНР.

