26 октября 2025 в 12:00

Дело о самоволке автора «Солдатской правды» закрыли

Дело о самоволке автора Telegram-канала «Солдатская правда» прекратили

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уголовное дело о самовольном оставлении воинской части в отношении автора Telegram-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова закрыто, сообщает Teleram-канал Baza. Следствие установило, что фигурант является добровольцем и не имеет правового основания для назначения на должность в воинской части, уточняется в материале. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за Полынковым М. В. право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, — указано в документах суда.

Собеседник издания не уточнил подробности судебного разбирательства. Адвокат Полынкова Александр Молохов также отказался давать комментарии по поводу прекращения уголовного преследования своего подзащитного. Военкора задержали в июне 2025 года. Тогда его защита предположила, что задержание может быть связано с одной из публикаций в его канале.

Ранее финский военкор и общественный деятель Кости Хейсканен, неоднократно ездивший в Донбасс для освещения ситуации, рассказал об угрозах в свой адрес. Он призвал западные СМИ не игнорировать тему преступлений украинских военных против мирных жителей.

суды
военкоры
уголовные дела
журналисты
адвокаты
