18 октября 2025 в 13:19

Финский военкор стал получать угрозы после рассказа о преступлениях ВСУ

Освещавший военные преступления ВСУ журналист Хейсканен начал получать угрозы

Журналист из Финляндии и общественный деятель Кости Хейсканен, неоднократно ездивший в Донбасс для освещения ситуации, рассказал РИА Новости об угрозах в свой адрес. Он призвал западные СМИ не игнорировать тему преступлений украинских военных против мирных жителей.

Опасно, без конца идут угрозы, что меня надо расстрелять, надо убить. Где я буду — туда прилетит дрон. Все время запугивают и финны, и другие иностранцы, и, конечно, украинцы. И это очень трагично, что не хотят видеть объективный взгляд, — сказал Хейсканен.

Он подчеркнул, что важно показывать картину происходящего с двух сторон, но ему «не дают рассказывать» о ситуации на Украине» и «пишут гадости». Журналист заявил, что он документирует увиденные своими глазами последствия и намерен делать документальные фильмы для западной аудитории на разных языках.

Ранее стало известно о гибели военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в Запорожской области. Он попал под атаку дронов ВСУ, еще один журналист — Юрий Войткевич — получил ранение, сейчас он госпитализирован. Его состояние описывается как тяжелое, но без угрозы для жизни.

Украина
Финляндия
военкоры
военные преступления
ВСУ
