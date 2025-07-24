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24 июля 2025 в 18:11

Стало известно решение суда по полицейскому из дела журналистов Baza

Суд арестовал полицейского из Белгорода по делу журналистов Telegram-канала Baza

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова, которого обвиняют в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий. Полицейского взяли под стражу на два месяца.

Суд постановил заключить Селиванова под стражу сроком на один месяц 27 суток, — говорится в постановлении суда.

Ранее стало известно, что Селиванов признал вину по делу о взятке, связанной с журналистами Telegram-канала Baza. Его заявление прозвучало в Замоскворецком суде Москвы. Он заявил, что полностью признает свою вину и раскаивается, не намерен скрываться, а также выразил готовность сотрудничать со следствием.

По версии СК России, журналисты канала платили сотрудникам правоохранительных органов в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях, чтобы получать служебные данные, которые затем публиковались в Baza. Трифонов в свою очередь утверждал, что действительно иногда платил за материалы, но исключительно о спортивных и светских мероприятиях.

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