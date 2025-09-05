Ветеран СВО отделался штрафом за жестокое избиение тещи В Калининграде участника СВО оштрафовали за избиение тещи собачьей миской

Ветеран специальной военной операции был приговорен к денежному взысканию за совершение насильственных действий против бывшей родственницы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на текст судебного приговора. Балтийский гарнизонный военный суд оштрафовал калининградского военнослужащего на 110 тысяч рублей за причинение телесных повреждений.

Инцидент произошел во время визита подсудимого к дому бывшей супруги для встречи с ребенком и передачи зимних вещей, где его встретила экс-теща и попросила уйти. Согласно материалам дела, мужчина использовал металлическую собачью миску для нанесения ударов по голове женщины, а затем продолжил избиение руками и ногами в армейских берцах.

В результате нападения потерпевшая получила многочисленные серьезные повреждения. Судмедэксперты зафиксировали у нее кровоподтеки, гематомы, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом обеих лодыжек правой ноги.

Подсудимый полностью отрицал свою вину, утверждая, что женщина сама проявила агрессию и облила его грязной водой. Однако свидетельские показания опровергли эту версию и подтвердили факт насилия, включая эпизод с надеванием ведра на голову потерпевшей.

Суд признал показания обвиняемого несостоятельными и расценил их как попытку избежать ответственности. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства, включая наличие малолетних детей и статус ветерана боевых действий.

