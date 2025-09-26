Раскрыта схема мастеров-мошенников, занимающихся ремонтом

Главная задача мастеров-мошенников заключается в том, чтобы ремонт продолжался как можно дольше, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. По его словам, в частности, они устанавливают на сломанную технику некачественные запчасти, что, естественно, приводит к скорой поломке и повторному вызову специалиста. Он уточнил, что этот обман сложно заметить и проконтролировать ситуацию.

Он также подчеркнул, что в случае поломки того или иного прибора стоит хорошенько подумать, стоит ли заниматься ремонтом или рациональнее и дешевле будет купить новый.

