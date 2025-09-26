Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 14:20

Раскрыта схема мастеров-мошенников, занимающихся ремонтом

Адвокат Сарбаев: мастера-мошенники хотят, чтобы ремонт продолжался вечно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главная задача мастеров-мошенников заключается в том, чтобы ремонт продолжался как можно дольше, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. По его словам, в частности, они устанавливают на сломанную технику некачественные запчасти, что, естественно, приводит к скорой поломке и повторному вызову специалиста. Он уточнил, что этот обман сложно заметить и проконтролировать ситуацию.

Главная задача — чтобы ремонт продолжался вечно. По этой причине они предпочитают устанавливать на сломанные приборы некачественные детали, что сложно проконтролировать. В итоге техника вновь вскоре сломается, и вы снова вызовете этого «специалиста», — сказал Сарбаев.

Он также подчеркнул, что в случае поломки того или иного прибора стоит хорошенько подумать, стоит ли заниматься ремонтом или рациональнее и дешевле будет купить новый.

Ранее эксперт по стройматериалам, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев назвал способ сэкономить на ремонте квартиры. По его словам, можно использовать альтернативные доступные материалы, например вместо дорогого паркета — ламинат «под дуб», который также выглядит дорого.

