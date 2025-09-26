В Кремле ответили на угрозы НАТО в адрес российских самолетов Песков назвал заявления НАТО о сбивании российских самолетов безответственными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать российские самолеты, якобы нарушающие их воздушное пространство. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о встрече европейских дипломатов с российскими официальными лицами, сообщает ТАСС.

Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственное заявление. Очень безответственное, потому что обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то, беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. Это сделано в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ утром 19 сентября.

В Минобороны России сообщили, что три истребителя МиГ-31 ВКС РФ выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией. Согласно официальному заявлению, полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Позже стало известно, что европейские дипломаты в частных беседах заявили, что НАТО готова сбивать российские самолеты в случае нарушений воздушного пространства стран Альянса. Послы Германии, Великобритании и Франции в ходе встречи в Москве заявили об обеспокоенности в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства истребителями МиГ-31.