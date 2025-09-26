Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 14:08

В Кремле ответили на угрозы НАТО в адрес российских самолетов

Песков назвал заявления НАТО о сбивании российских самолетов безответственными

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать российские самолеты, якобы нарушающие их воздушное пространство. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о встрече европейских дипломатов с российскими официальными лицами, сообщает ТАСС.

Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственное заявление. Очень безответственное, потому что обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то, беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. Это сделано в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ утром 19 сентября.

В Минобороны России сообщили, что три истребителя МиГ-31 ВКС РФ выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией. Согласно официальному заявлению, полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Позже стало известно, что европейские дипломаты в частных беседах заявили, что НАТО готова сбивать российские самолеты в случае нарушений воздушного пространства стран Альянса. Послы Германии, Великобритании и Франции в ходе встречи в Москве заявили об обеспокоенности в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства истребителями МиГ-31.

Дмитрий Песков
Кремль
НАТО
самолеты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.