«Мы настаиваем»: Песков о мерах НАТО и самолетах ВС России Песков: самолеты ВС России летают в соответствии с международными правилами

Российская сторона настаивает на том, что все полеты самолетов Вооруженных сил РФ осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал реакцию Москвы на возможные меры НАТО, передает ТАСС.

Мы настаиваем на том, что все наши полеты военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами, — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее НАТО выпустило официальное заявление, в котором пообещала дать решительный ответ в случае нарушения воздушных границ стран — участниц Альянса. Так организация планирует укреплять возможности и позиции в области сдерживания и обороны.

Через некоторое время генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте смягчил риторику блока и заявил, что НАТО может сбивать российские самолеты лишь при угрозе гражданской инфраструктуре или населению. По его словам, если угрозы нет, то можно сопроводить воздушное судно до выхода из пространства НАТО.