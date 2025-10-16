Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 11:47

Генсек НАТО оскорбил российских пилотов и моряков

Рютте заявил, что российские пилоты не умеют управлять истребителями

Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российские пилоты и моряки якобы не обладают достаточными профессиональными навыками. На пресс-конференции в Брюсселе он добавил, что, несмотря на сохраняющееся напряжение, Блок проявляет сдержанность в конфронтации с Россией и не стремится к ее эскалации.

Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь, — сказал Рютте.

Ранее Рютте заявил, что страны НАТО объявят о новых поставках военной помощи Украине, включая системы противовоздушной обороны. По его словам, участники коалиции обсудят инициативу по европейским закупкам американского вооружения для Киева, по которой уже получены обязательства на €2 млрд (185 млрд рублей).

До этого генсек НАТО отмечал, что Украина не сможет выжить без масштабных поставок американского вооружения. Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Любляне, он призвал правительства стран Европы готовить деньги. Выступление транслировала пресс-служба НАТО. Он пояснил, что США в силах передать Украине оружие на $10–12–15 млрд в год. В их числе ПВО и противоракетные системы.

