Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 12:58

Рютте смягчил риторику по ликвидации самолетов при нарушении границ НАТО

Рютте исключил уничтожение самолетов ВКС РФ над странами НАТО без оснований

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО может сбивать российские самолеты лишь при угрозе гражданской инфраструктуре или населению, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в эфире CNN. По его словам, реакция должна зависеть от уровня угрозы. Если ее нет, то можно сопроводить воздушное судно до выхода из пространства НАТО.

Ранее НАТО выпустила официальное заявление, в котором пообещала дать решительный ответ в случае нарушения воздушных границ стран — участниц Альянса. В документе отмечается, что организация планирует укреплять возможности и позиции в области сдерживания и обороны.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, данные о якобы имевшем место предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты являются фантазией в угоду русофобии. Она отметила, что эта «новость в кавычках» была коряво состряпана журналистами и комментировать ее невозможно.

До этого стало известно, что власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. Это сделано в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ утром 19 сентября.

Марк Рютте
НАТО
самолеты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.