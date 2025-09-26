Рютте смягчил риторику по ликвидации самолетов при нарушении границ НАТО Рютте исключил уничтожение самолетов ВКС РФ над странами НАТО без оснований

НАТО может сбивать российские самолеты лишь при угрозе гражданской инфраструктуре или населению, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в эфире CNN. По его словам, реакция должна зависеть от уровня угрозы. Если ее нет, то можно сопроводить воздушное судно до выхода из пространства НАТО.

Ранее НАТО выпустила официальное заявление, в котором пообещала дать решительный ответ в случае нарушения воздушных границ стран — участниц Альянса. В документе отмечается, что организация планирует укреплять возможности и позиции в области сдерживания и обороны.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, данные о якобы имевшем место предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты являются фантазией в угоду русофобии. Она отметила, что эта «новость в кавычках» была коряво состряпана журналистами и комментировать ее невозможно.

До этого стало известно, что власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. Это сделано в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ утром 19 сентября.