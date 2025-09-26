Рютте смягчил риторику по ликвидации самолетов при нарушении границ НАТО

НАТО может сбивать российские самолеты лишь при угрозе гражданской инфраструктуре или населению, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в эфире CNN. По его словам, реакция должна зависеть от уровня угрозы. Если ее нет, то можно сопроводить воздушное судно до выхода из пространства НАТО.
Ранее НАТО выпустила официальное заявление, в котором пообещала дать решительный ответ в случае нарушения воздушных границ стран — участниц Альянса. В документе отмечается, что организация планирует укреплять возможности и позиции в области сдерживания и обороны.
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, данные о якобы имевшем место предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты являются фантазией в угоду русофобии. Она отметила, что эта «новость в кавычках» была коряво состряпана журналистами и комментировать ее невозможно.
До этого стало известно, что власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. Это сделано в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ утром 19 сентября.