26 сентября 2025 в 07:08

«Придумки и фантазии»: Захарова высказалась о предупреждении Европы

Захарова: новость о предупреждении Европы в адрес РФ лишь русофобская фантазия

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Новость о якобы имевшем место предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты является фантазией в угоду русофобии, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эта «новость в кавычках» была коряво состряпана журналистами, и комментировать ее невозможно.

Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства. Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии. А так это комментировать просто невозможно, — констатировала дипломат.

Речь идет о сообщении агентства Bloomberg, которое утверждает, что Западная Европа предупредила Россию о готовности отвечать в «полную силу» на вторжение в свое воздушное пространство. Журналисты написали, что эти слова были произнесены якобы во время «напряженной встречи» в МИД РФ.

Ранее глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп говорил, что Германия окажет содействие Украине в создании вооружений, способных поражать цели на российской территории. Речь идет о разработке средств для атак на производственные мощности и пусковые установки беспилотников в России. Берлин намерен обеспечить Киев дальнобойными системами.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон высказался о принципах реагирования на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО. Он поддержал необходимость более решительных действий, но исключил автоматическое применение силы.

Россия
Запад
самолеты
Мария Захарова
