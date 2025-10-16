Мощная атака «Кинжалов», участницу «Голоса» продали на органы: что дальше

Массированный удар нанесли по Украине в ночь на 16 октября, появились новые детали о зверски убитой и проданной на органы в Мьянме белорусской туристке, эксперты нашли криминальный след в деле об исчезновении семьи Усольцевых в тайге под Красноярском — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Огненный ад: Украина содрогнулась от мощных взрывов

Мощные взрывы прозвучали на Украине минувшей ночью, сообщает Telegram-канал SHOT. По его сведениям, украинские СМИ пишут об атаках в разных городах, а на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Так, в Харьковской области взрывы прогремели в Харькове и Изюме. В Полтавской области сообщается о взрывах в Полтаве и Кременчуге. По предварительным данным, было повреждено крупнейшее в регионе газохранилище. Кроме того, взрывы прозвучали в Чернигове.

За период с 15 по 16 октября было зафиксировано около 60 подтвержденных эпизодов взрывов и серий детонаций по всей Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В Харьковской области, по данным подпольщика, целями ударов стали точки сосредоточения личного состава и техники ВСУ, базы и площадки подготовки штурмовых групп, склады БПЛА и пусковые узлы; в Черниговской области — тренировочные базы, ангары с техникой, ж/д узлы, пункты дислокации и Черниговский автозавод; в Сумской области — ж/д узлы, склады ГСМ; в Полтавской области — объекты энергетики и промышленной логистики, ж/д отсеки и ремонтные мощности; в Киевской области — аэродромная и логистическая инфраструктура вокруг столицы Украины, склады и центры снабжения; в Криворожском районе — промышленные объекты и ж/д коммуникации.

«Ночная кампания носила характер комбинированных атак: массовые рейды БПЛА по Харьковщине и многократные прицельные удары/серии по ключевым логистическим узлам (Павлоград, Днепропетровщина), а также по линиям снабжения в северных районах», — сообщил Лебедев.

В Минобороны РФ подтвердили, что российские войска ударили по украинским объектам, в том числе, ракетами «Кинжал» и беспилотниками.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал‭» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Всего за последние 10 дней в результате взрывов на Украине было поражено 63 объекта. Среди них, по данным источников, несколько гидроэлектростанций и тепловых электростанций.

«Всего за последние 10 дней атаковано 63 энергетических объекта по всей Украине. Во время сегодняшней атаки <…> удары по 10 объектам: пяти ГЭС, двум ТЭЦ, двум ТЭС и одной подстанции», — уточнил информатор.

В стране существует дефицит мощности в энергосистеме из-за повреждений объектов генерации, отметил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Его слова позже подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко.

По мнению экс-депутата Верховной рады Игоря Маркова, украинских парламентариев ожидают более серьезные проблемы по сравнению с блэкаутом. Он подчеркнул, что прекращение энергоснабжения промышленных предприятий и железнодорожной инфраструктуры Украины будет способствовать скорейшему завершению конфликта с Россией.

«[Киевским депутатам] надо готовиться, я думаю, еще к худшим последствиям, [чем блэкаут]. Благодарить за это украинцы должны безумца, который сегодня себя называет президентом Украины. Террористические атаки на Россию не останутся без ответа. Их предупреждали. Я думаю, что это только начало, потому что вот эту камарилью, которая сегодня захватила власть, надо зачищать», — отметил Марков.

Политик подчеркнул, что Россия атакует украинскую энергосистему, чтобы остановить работу предприятий, производящих оружие. По его словам, пока Украина будет сопротивляться, ее положение будет только ухудшаться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницу «Голоса» зверски убили и продали на органы в Мьянме

Молодая гражданка Белоруссии была убита в Мьянме и использована для трансплантации органов. Так сказали ее родственникам злоумышленники, которые требовали $500 тыс. (39,4 млн рублей) за выкуп девушки. Telegram-канал SHOT пишет, что жертвой торговцев людьми стала 26-летняя Вера из города Минска. Известно, что она участвовала в местном вокальном шоу «Голос».

Как рассказывает SHOT, девушка попалась на предложение поработать моделью в Таиланде. Она прилетела в Бангкок, но оттуда ее вывезли в Мьянму на работу в скам-центр, где заставили соблазнять мужчин в Сети и уговаривать их на денежные вложения в различные проекты. Эти доходы в итоге шли в карман мошенников.

Известно, что Вера перестала выходить на связь с 4 октября. Злоумышленники пояснили родственникам, что девушка не смогла заработать нужную сумму для них, и они решили продать ее на органы. Ее тело при этом было кремировано. Белорусские дипломаты намерены помочь семье погибшей в возвращении останков на родину, используя официальные каналы.

В настоящее время родные девушки не в состоянии самостоятельно организовать перевозку праха. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что берет на себя решение этого вопроса.

До этого по похожему сценарию пропала 24-летняя россиянка Дашима из села под Читой. Девушка отправила свои отредактированные фото, чтобы ее взяли работать моделью в Таиланде, но после прилета в страну ее признали «профнепригодной» из-за плохого знания английского и внешности и продали как рабочую силу.

Россиянке удалось подать сигнал из скам-центра. В итоге ее вызволили из рабства. Сейчас дипмиссия готовит документы для депортации девушки домой, пока она живет в отеле.

Усольцевых похитили бандиты как в 90-е?

Эксперты обнаружили криминальный след в деле об исчезновении семьи Усольцевых под Красноярском. Сергей и Ирина вместе с дочерью Ариной ушли в лес 28 сентября и больше не выходили на связь. По словам специалистов, ЧП произошло с туристами сразу после того, как они вышли из машины. Автомобиль Усольцевых нашли недалеко от горного массива. В нем находились женские кроссовки, сумка и детское кресло.

Сотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Фото: t.me/mchskrsk*

«Возможны какие-то разборки, криминальный след. С другой стороны, если бы семью убили, то тела бы нашли, а грабители забрали бы машину», — предположил инструктор спецназа, бывший спасатель МЧС Александр Ластовина.

Также есть вероятность, что Усольцевых похитили и увезли, отметил он. Если Сергей был связан с бизнесом (руководил фирмой по производству порошковой смеси. — NEWS.ru), то криминальный след наиболее вероятен, подчеркнул Ластовина. При этом другая группа туристов прошла по тому же маршруту на 20 минут раньше супругов.

«Если очевидцы не видели, что семья пошла на восхождение, скорее всего, в этот момент что-то случилось. Бизнесмен наверняка имеет какие-то активы. Место в тайге глухое, там можно сделать все что угодно. Брошенная машина и больше никаких следов — это выглядит странно. Значит, люди из нее вышли», — предположил экс-спасатель.

Адвокат и правозащитник Александр Карабанов в свою очередь заявил, что технически похитить одновременно несколько человек очень сложно. Подобное часто происходило в девяностые, отметил он.

«В последнее время фактов похищения бизнесменов с целью отъема бизнеса и рейдерского захвата нет. Сейчас если и случаются переделы, то все это имеет под собой правовую основу и происходит через суды», — отметил эксперт.

При этом Карабанов подчеркнул, что доследственную проверку по признакам криминального следа могут инициировать в том случае, если Сергею Усольцеву поступали угрозы и требования выкупить его бизнес по заниженной цене.

«Заведомо должна быть доказана конфликтная ситуация и то, что появились мотивы для похищения. Если такой информации нет, то, скорее всего, следователи не будут рассматривать пропажу как похищение. В этом случае исчезновение семьи могут отнести к бытовым происшествиям. Будет рабочая версия — они просто потерялись», — сказал Карабанов.

Еще одна версия гласит, что Усольцевых могли похитить, чтобы забрать в рабство. Кроме того, выдвигались предположения, что супруги решили вступить в секту и скрылись. Помимо всего прочего, туристы могли стать жертвами нападения диких животных. С наступлением холодов в лесу становится мало еды, поэтому медведи могут наброситься на людей.

Читайте также:

Наступление зэков и истощение резервов ВСУ: новости СВО к вечеру 16 октября

Наступление ВС РФ на Харьков 16 октября: Купянск почти взят, что дальше

Белесый туман и холод до -7? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

Заболел живот — и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки

Судимый охранник полез с языком к школьнице: мигранта закрыли на 12 лет