26 сентября 2025 в 15:10

В Иране раскрыли, как удары США повлияли на ядерную инфраструктуру страны

Вице-президент Ирана: удары США не привели к разрушению ядерной инфраструктуры

Мохаммад Эслами Мохаммад Эслами Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удары США не привели к разрушению ядерной инфраструктуры Ирана, заявил телеканалу «Россия 24» вице-президент республики Мохаммад Эслами. По его словам, Тегеран продолжит следовать мирному плану по развитию атомных технологий.

Бомбардировки никак не смогли разрушить нашу ядерную инфраструктуру, — сказал Эслами.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуацию с иранской ядерной программой необходимо стабилизировать, достигнув дипломатического решения. Он обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

До этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что республика не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить. По его словам, страна достигла высокого уровня обогащения урана, но не будет доводить его до показателя, необходимого для создания атомной бомбы.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана принять «необходимые меры» в случае провала переговоров с европейскими странами. При этом он подчеркнул, что дипломатическое решение по ядерной программе остается приоритетом.

