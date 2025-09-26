«Спортивная лохушка из Монте-Карло»: Васильев оскорбил жену Карпина

Бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев на появившемся в социальных сетях видео назвал жену главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарью «спортивной лохушкой из Монте-Карло». На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) женщина заявила, что не собирается отвечать на оскорбления историка моды.

Пусть это останется на его совести. Мы оба знаем, как все было на самом деле. И главное — это знает моя 15-летняя дочь. Моя совесть перед ней чиста, и это для меня важнее всего, — написала Карпина.

Ранее появилась информация, что Васильев не вернется в Россию ни за какие деньги. Он покинул страну вскоре после начала спецоперации и в настоящее время проживает во Франции. В Москве у него остались квартира стоимостью 50 млн рулей и действующее ИП.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что недвижимость Васильева, который покинул РФ в 2022 году, следует конфисковать в пользу семей участников СВО. По его словам, такая мера стала бы актом социальной справедливости в ответ на публичный отказ возвращаться в Россию даже за деньги.