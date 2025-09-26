Дома лучше: паштет из куриной печени — классический рецепт

Ищете идеальный рецепт паштета из куриной печени? Он в материале NEWS.ru. Покупаем: печень — 600 г, лук репчатый — 2 головки, морковка — 2 шт., масло сливочное — 200 г, жирные сливки (более 10%) — 150 мл, 3 чесночных зубчика, тимьян сушеный — 5 г, мускатный орех молотый — 1 г, соль и перец — на ваш вкус.

Паштет из куриной печени делаем так: главный ингредиент промываем под проточной водой, удаляем соединительные ткани и желчные протоки. Сушим бумажными полотенцами.

Пассеруйте кубики лука, тертую морковь в растопленном сливочном масле. Добавьте к овощам куриную печень, обжаривайте 6-7 минут на среднем огне до исчезновения розового оттенка. За 2 минуты до готовности введите тимьян и прессованный чеснок.

Отправляем к смеси масло, сливки, мускатный орех. Измельчаем все блендером, раскладываем по баночкам и накрываем пищевой пленкой. Охлаждайте паштет из куриной печени при температуре +4 °C не менее 4 часов. Приятного аппетита!

