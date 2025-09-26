Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 14:05

Врач назвала звезд, отличающихся нездоровой худобой

Врач Чаевская: Полина Гагарина и Алана Мамаева отличаются излишней худобой

Полина Гагарина Полина Гагарина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина и модель Алана Мамаева отличаются излишней худобой, что может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, сейчас много внимания уделяется внешнему виду, но иногда желание снизить вес перерастает в опасную проблему.

Иногда желание снизить вес может перерастать в проблему. Знаменитости особенно внимательно относятся к внешнему виду, ведь это отражает их стиль и имидж. Но иногда бывает так, что снижение веса начинает вызывать тревогу и беспокойство со стороны фанатов и специалистов. Многие обратили внимание на заметно изменившуюся за последние годы внешность Гагариной — лицо стало более узким, скулы более выраженными, да и сама певица выглядит очень худой. Объектом обсуждений из-за своей худобы стала также Алана Мамаева, — пояснила Чаевская.

Она добавила, что внешность телеведущей Екатерины Варнавы также вызывает опасения поклонников, поскольку многие считают ее не просто стройной, а истощенной. Кроме того, по словам специалиста, объектом обсуждений из-за худобы стала и блогер Анастасия Ивлеева.

Внешность Варнавы также вызывает споры — для многих она выглядит слишком худой с истощенным лицом, а некоторые считают это просто стройностью. Стиль и имидж Насти Ивлеевой часто меняется. Однако фанаты бьют тревогу, ведь звезда стала выглядеть значительно худее. Еще стоит сказать о певце Филиппе Киркорове. В последнее время поклонники беспокоятся, ведь на многих фотографиях он выглядит истощенным, — резюмировала Чаевская.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева заявила, что тренд на худобу может привести к росту числа людей, страдающих анорексией и другими опасными расстройствами пищевого поведения. По ее мнению, активная популяризация чрезмерной худобы среди знаменитостей создает серьезные риски для физического и психического здоровья их аудитории, особенно подростков.

врачи
звезды
Филипп Киркоров
Анастасия Ивлеева
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
