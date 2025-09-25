Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:21

Алена Кравец избила приемную дочь в эфире шоу

Алена Кравец Алена Кравец Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Светская львица Алена Кравец ударила несколько раз по лицу приемную дочь Даниеллу прямо в студии программы «Пусть говорят», передает Первый канал. Так блондинка отреагировала на слова 18-летней девушки о том, что она не может иметь детей.

У меня нет детей только из-за того, что я тебя воспитывала, — высказалась Кравец.

45-летняя светская львица перестала общаться с приемной дочерью. Даниелла утверждает, что мать обращалась с ней жестко и наказывала за малейшие проступки. В ответ Кравец заявила, что девушка с подросткового возраста тянулась к алкоголю и не проявляла уважения к родителям. Спустя полгода они впервые встретились в студии ток-шоу «Пусть говорят», где Даниелла ищет своего биологического отца.

Ранее стало известно, что актеру Якову Левде грозит до десяти лет тюрьмы за избиение матери, в котором он сознался. Инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда артист после застолья отправился к родственнице и во время ссоры нанес ей множественные травмы. У пострадавшей диагностировали перелом ребер и гематомы, после чего она успела убежать к соседям и вызвать полицию. Сейчас Левда ожидает приговора, а его защита пытается смягчить наказание.

