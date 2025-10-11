Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 10:18

«Есть что делить»: Алена Кравец о возможном разводе Самойловой и Джигана

Алена Кравец: в случае развода Самойловой и Джигана процесс будет скандальным

Оксана Самойлова и рэпер Джиган Оксана Самойлова и рэпер Джиган Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В случае развода блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) процесс обещает быть громким и скандальным, заявила NEWS.ru актриса и светская львица Алена Кравец. При этом она выразила надежду, что пара сможет сохранить семью ради детей.

Если развод будет, то будет шумным, громким, скандальным. Там есть что делить. Думаю, Самойлова стрясет по полной в материальном плане. Если дойдет до этого. Но все-таки я надеюсь, что у этой пары ради детей хватит ума сохранить семью. Они оба импульсивные, эмоциональные, поэтому часто и бросаются в крайности, — отметила Кравец.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что слухи о разводе Джигана и Самойловой могли появиться для поднятия хайпа. По его словам, не исключено, что таким образом пара хочет привлечь внимание аудитории к новому треку исполнителя.

Телеведущая Виктория Боня ранее заявила, что у Самойловой могла быть серьезная причина для развода с Джиганом. По ее словам, супруга рэпера не раз помогала сохранить семью даже в самые сложные периоды.

Оксана Самойлова
Джиган
разводы
Алена Кравец
Софья Якимова
С. Якимова
