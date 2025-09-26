Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 14:08

В Кремле ответили Трампу насчет отказа Турции от газа из России

Песков: трубопроводы из России в Турцию работают на полную мощность

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым Турция получает энергоносители из России, работают на полную мощность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждение американского лидера Дональда Трампа о том, что Турция скоро перестанет закупать российские газ и нефть, передает ТАСС.

«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность. Мы продолжаем наше торгово-экономические сотрудничество с Турецкой Республикой. Это суверенное государство, которое само принимает решения, в каких областях сотрудничать с нами. Если какие-то виды торговли каким-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, турецкая сторона будет это продолжать делать, — сказал Песков.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что Турция не сможет отказаться от поставок российской нефти и нефтепродуктов, поскольку такой шаг нанесет ущерб всем участникам рынка, включая США. По его словам, Анкара извлекает колоссальную прибыль из сложившейся схемы торговли, а Вашингтон объективно не заинтересован в сокращении российской добычи.

Прежде Трамп встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и потребовал у того отказа от закупок нефти из России. Встреча политиков состоялась в Белом доме. Американский лидер также заявил, что хочет обсудить с турецким коллегой передачу Анкаре американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей F-35.

Россия
Дмитрий Песков
Турция
Дональд Трамп
трубопроводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.