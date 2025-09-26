В Кремле ответили Трампу насчет отказа Турции от газа из России Песков: трубопроводы из России в Турцию работают на полную мощность

Трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым Турция получает энергоносители из России, работают на полную мощность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждение американского лидера Дональда Трампа о том, что Турция скоро перестанет закупать российские газ и нефть, передает ТАСС.

«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность. Мы продолжаем наше торгово-экономические сотрудничество с Турецкой Республикой. Это суверенное государство, которое само принимает решения, в каких областях сотрудничать с нами. Если какие-то виды торговли каким-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, турецкая сторона будет это продолжать делать, — сказал Песков.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что Турция не сможет отказаться от поставок российской нефти и нефтепродуктов, поскольку такой шаг нанесет ущерб всем участникам рынка, включая США. По его словам, Анкара извлекает колоссальную прибыль из сложившейся схемы торговли, а Вашингтон объективно не заинтересован в сокращении российской добычи.

Прежде Трамп встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и потребовал у того отказа от закупок нефти из России. Встреча политиков состоялась в Белом доме. Американский лидер также заявил, что хочет обсудить с турецким коллегой передачу Анкаре американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей F-35.