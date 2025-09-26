Энергетик объяснил, почему Турция никогда не откажется от российской нефти Энергетик Юшков: отказ Турции от импорта нефти из России навредит всем странам

Турция не сможет отказаться от поставок российской нефти и нефтепродуктов, поскольку такой шаг нанесет ущерб всем участникам рынка, включая США, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Анкара извлекает колоссальную прибыль из сложившейся схемы торговли, а Вашингтон объективно не заинтересован в сокращении российской добычи.

Турция покупает и российскую нефть, и нефтепродукты. Я думаю, она прекрасно понимает, что США не нужно, чтобы те отказывались от черного золота из РФ. Вашингтон все равно не продаст им такую нефть. Но и США являются экспортером по газу, а по нефти — импортером. Поэтому, в общем-то, Штаты не могут вывалить такие объемы. Им выгодно расчистить рынки от российского газа, но не от нефти. Наоборот, США невыгодно, если Россия не найдет покупателей и будет вынуждена сократить добычу, потому что начнется дефицит на глобальном рынке, и любая нефть подорожает, — пояснил Юшков.

Он отметил, что Турция, формально закупая российский дизель для внутреннего потребления, одновременно наращивает экспорт собственного топлива в страны Евросоюза. По мнению эксперта, это по сути является реэкспортом, запрещенным санкциями ЕС, однако Анкара находит формальные объяснения, сохраняя выгодную схему.

Турция с 2022 года стала крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов — дизеля и мазута. Она увеличила экспорт в страны ЕС ровно настолько, насколько повысила закупки нашего дизельного топлива с 2022 года. Прежде всего, поставки идут на Балканы и дальше. Турция говорит, что это не российские нефтепродукты. Нет, вот она их потребляет для внутреннего рынка, а освобождает свои. Поэтому для них важна как наша нефть, так и нефтепродукты. Это приносит колоссальные прибыли. Я думаю, все прекрасно понимают, что у президента США Дональда Трампа некий период в жизни, когда он придумал новый способ надавить на РФ, — резюмировал Юшков.

Ранее Трамп встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и потребовал у того отказа от закупок нефти из России. Встреча политиков состоялась в Белом доме. Американский лидер также заявил, что хочет обсудить с турецким коллегой передачу Анкаре американских зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей F-35.