Памфилова раскрыла число участников СВО на выборах

На выборах в этом году выдвинулись 1663 участника СВО, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, из них были избраны 1035 человек, передает пресс-служба Кремля.

В этом году у нас пошла волна на выборах участников специальной военной операции, да, и очень хорошие результаты. Эти цифры еще не звучали нигде, то есть они новые, последние. У нас выдвигались 1663 кандидата — участника СВО, из них избраны 1035, — поделилась Памфилова.

Она добавила, что такая тенденция возникла после слов Путина о необходимости новых людей в политике. Председатель ЦИК подчеркнула, что комиссия уделяет особое внимание участникам СВО, а также рассказала о возникновении «правовых казусов».

Мы выявили несколько казусов правовых по этому поводу — необходимо, видимо, поправки вносить в закон. Я тогда поподробнее вам скажу об этом, — отметила она.

Ранее Путин отмечал, что Россия в нынешних реалиях особенно нуждается в политической стабильности. По словам лидера, следует поблагодарить избирателей, вопреки всему приходящих и отдающих свои голоса за партии.