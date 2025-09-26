«Не обходится без проблем»: Песков о российской экономике

Российская экономика демонстрирует стабильность и сохраняет достаточно высокие темпы развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, трудности возникают, однако они бывают у всех стран.

Экономика сохраняет достаточно высокие темпы развития. Конечно же, не обходится без проблем. Собственно, в нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности. Но в целом стабильность налицо, — отметил Песков.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках XXII Международного банковского форума заявила, что страна в первый раз проходит полный экономический цикл, поэтому снижать ее перегрев необходимо постепенно. По ее словам, процесс не дает возможности быстро снизить ключевую ставку.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ключевая ставка Банка России может быть снижена до 12% к лету 2026 года с вероятностью 80%. Он считает, что это станет возможным при условии дальнейшего снижения инфляции и сохранения стабильной экономической ситуации.