«На особом контроле»: в ГД высказались о наказаниях за поддельный алкоголь

Производителей суррогатного алкоголя следует жестко наказывать, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, ключевой проблемой является не отсутствие строгих законов, а недостаточная работа правоохранительных органов по пресечению данного вида преступной деятельности.

Когда встает вопрос об ужесточении, всегда нужно смотреть, а как выполняются действующие нормы. Есть несколько статей КоАП и УК, которые предусматривают разные наказания для продавцов и производителей контрафактного алкоголя, вплоть до миллионных штрафов и лишения свободы. Если кто-то однажды выплатил штраф за самогоноварение — это же не значит, что теперь можно дальше этим заниматься. Наоборот, такие личности должны быть на особом контроле у правоохранителей. И если участковый закрывает глаза на подобный «бизнес», это либо халатность, либо коррупция, а значит, надо жестко наказывать и преступников, и тех, кто их покрывал, — пояснил Миронов.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что производителям суррогатного алкоголя в Ленинградской области, после распития которого погибли по меньшей мере 19 человек, может грозить до 10 лет лишения свободы. По его словам, строгость ответственности будет напрямую зависеть от тяжести последствий, а именно от количества пострадавших и летальных исходов.