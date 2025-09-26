Раскрыто, что ждет виновных в смертельном отравлении алкоголем в Ленобласти

Раскрыто, что ждет виновных в смертельном отравлении алкоголем в Ленобласти Волк: за смертельное отравление суррогатом в Ленобласти грозит до четырех лет

Двум задержанным по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области грозит до четырех лет лишения свободы, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам после гибели нескольких человек.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, — написала Волк.

Основанием для возбуждения дела стала массовая гибель людей в результате употребления некачественного алкоголя. Санкция инкриминируемой статьи также предусматривает возможное лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что семеро жителей Ленобласти умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Еще двое пострадали и были госпитализированы. Позднее число погибших, по предварительной информации, выросло до 19 человек. Инциденты произошли в Сланцах и Гостицах. Причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат.